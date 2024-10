"Datemene 20": il festino di lusso tra alcol e modelle per la festa promozione del Watford

ROMA - Non solo di schemi e tattiche si parla nei sempre più numerosi podcast dedicati al calcio, con ex giocatori protagonisti di racconti di spogliatoio e di curiosi e a volte piccanti retroscena . Ne sono un esempio le ultime rivelazioni di Troy Deeney sui festeggiamenti per la promozione in Premier League del Watford nel 2015.

Deeney e la folle festa per la promozione del Watford

Più di 300mila euro bruciati in poche folli ore a Las Vegas, dove il calciatore era volato insieme ad altri compagni per celebrare l'impresa: "Mi piacerebbe poter dire di aver perso tutti quei soldi al gioco d'azzardo, ma non è così..." ha detto Deeney nel suo intervento al podcast 'Under the Cosh' -. Spesi 115 mila euro per un party in piscina, altri 115 mila all'MGM alla mattina e ancora 86 mila alla sera".

Fiumi di alcol a Las Vegas per il salto in Premier League

Fiumi di alcol e una sfida con altri calciatori: "Ce n'erano cinque seduti al tavolo vicino al mio che festeggiavano un addio al celibato - ha proseguito il 36enne ex attaccante inglese -. Abbiamo ordinato nello stesso momento e a noi sono arrivati tre-quattro drink, mentre a loro ne avevano portati una decina. A quel punto ho detto al mio amico: pensano di potermi battere, ma io sono stato promosso in Premier League".

Deeney e compagni circondati da modelle

E a quel punto ecco subito una nuova ordinazione al cameriere: "Vieni qui, ne prendo 20". E non mancava la compagnia femminile, con Deeney e compagni circondati da una quindicina di modelle: "In quel momento ho pensato: 'Grazie Gesù… sono in paradiso', ma avevo bevuto molto e non feci niente". Una richiesta particolare arrivò però a un certo punto da una delle ragazze: "Puoi dire al tuo amico di non scattare foto? Non posso farmi vedere in queste condizioni, sono una modella di Victoria Secret".