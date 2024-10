Morata, focosa confessione dell'ex fidanzata Carla Barber: "Ci tornerei a letto e..."

Alvaro Morata di nuovo al centro della cronaca rosa e questa volta non c'entra la separazione dall'ex moglie Alice Campello. A far discutere ora è la focosa confessione di una delle sue ex fidanzate, la dottoressa specializzata in medicina estetica Carla Barber. Quest'ultima è apparsa in un podcast spagnolo e non si è tirata indietro quando si è trattato di parlare del noto calciatore. Durante l'intervista il conduttore le ha chiesto chi avrebbe ucciso, chi avrebbe sposato e con chi sarebbe andata a letto tra i suoi tre ex: l'influencer Diego Matamoros, Morata e Carlos Rubí, medico e ultima relazione conosciuta di Carla.

Morata e la provocazione dell'ex fidanzata Carla Barber

Immediatamente e senza alcun dubbio, Carla Barber ha risposto in modo molto chiaro. "Ucciderei Diego Matamoros, sposerei Carlos Rubí e andrei a letto con Alvaro Morata", ha commentato. Parole che hanno stupito un po' tutti considerando che la loro relazione non è finita nel migliore dei modi. La stessa Barber ha infatti confessato in passato, in più occasioni, di non avere alcun contatto e di non aver mantenuto un buon rapporto con Morata perché "credo che non abbia mai accettato che io lo lasciassi".

La storia tra Morata e Carla Barber

Alvaro Morata e Carla Barber, ex modella classe 1990, si sono frequentati per qualche mese nel 2011. Una passione travolgente che però non è durata a lungo. A chiudere la relazione è stata Carla, a quanto pare all'epoca poco convinta del suo legame con il calciatore. Morata ha poi frequentato dal 2013 al 2015 l'influencer e imprenditrice Maria Pombo e nel 2016 l'incontro che ha cambiato la sua vita, quello con Alice Campello, che l'ha reso padre di quattro figli.