"Evoluzione o involuzione": a Terni di parlerà di stato del calcio italiano

Giovedì 7 novembre alle 15,30, il Caffè Letterario della BIblioteca Comunale di Terni, piazza della Repubblica, ospiterà "Evoluzione o involuzione, analisi e riflessioni sul calcio italiano", un talk in cui Fabrizio Fabris, ex calciatore e capitano della Ternana, oggi allenatore e dirigente sportivo, introdurrà e dialogherà con ospiti in un pomeriggio arricchito da interventi di professionistio del settore: ci saranno Paolo Di Canio e Giuseppe Dossena, due grandi ex calciatori e commentatori di calcio, e con loro l'avvocato Massimo Carignani, presidente onorario di Coni Umbria, Michele Martella, vice presidente dell'Associazione Medici Italiani di calcio, il segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti Massimo Ciaccolini, il giornalista Sky Luca Marchetti, il manager d'azienda Luca Serpetta e l'agente di calciatori Luca Urbani.