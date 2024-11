Morata sempre più vicino ad Alice Campello: la nuova foto che cambia tutto

Ancora un gesto inaspettato da parte di Alvaro Morata. Il calciatore ha cambiato la sua foto profilo su Instagram inserendo una in cui abbraccia dolcemente i figli. Nello scatto è presente anche l'ex moglie Alice Campello. I due sono tornati ad essere più vicini che mai dopo il trasferimento dell'influencer e imprenditrice a Milano, anche se per il momento non si può ancora parlare di vero e proprio ritorno di fiamma.