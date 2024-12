Alice Campello e le critiche per la vacanza a Dubai, la replica decisa: “Torno qui…”

Alice Campello si gode una vacanza a Dubai, ma non mancano le critiche sui social. La donna, che si è separata nei mesi scorsi dall'attaccante del Milan Alvaro Morata, nelle ultime ore ha pubblicato svariate foto su Instagram della sua premanenza nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, tra giri nel deserto e tintarella in spiaggia, sotto un sole decisamente più caldo rispetto a quello europeo. Proprio sotto un video girato nel deserto, una follower commenta: "Ma non è più bello fare una vacanza del genere con tutta la tua famiglia? Io non andrei sola". Alice Campello non esita a rispondere: "Torno qui il 30 con la mia famiglia. Non sono sola, sono con una mia amica… ogni tanto fa bene". La donna e Morata si sono separati nella scorsa estate, ma negli ultimi giorni, visti i loro buoni rapporti, c'è chi non esclude un ritorno di fiamma nella coppia.