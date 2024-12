Simone Inzaghi e il regalo in tv per Ivana Spagna: "Ho i brividi"

Sorpresa di Simone Inzaghi per il 70esimo compleanno di Ivana Spagna . L'allenatore dell' Inter ha registrato un video messaggio di auguri per la cantante, che l'ha ricevuto durante l'intervista con Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. Ivana è da sempre una grande tifosa interista e nel 2010, anno dell'ormai famoso triplete, l'artista veneta ha pubblicato la canzone Noi con voi (un cuore nerazzurro) , che ben presto è diventato un vero e proprio inno per molti tifosi. "Cuore nerazzurro che ancora ha tanta voglia di sognare, basta crederci vedrai succederà. Noi sempre con voi, non vi lasceremo mai da soli. Cammineremo sempre insieme", recita il brano.

Il messaggio di Simone Inzaghi per Ivana Spagna

"Volevo mandare un augurio speciale a Ivana Spagna che compie gli anni, so che è una grandissima tifosa dell'Inter - ha detto Simone Inzaghi nel suo video messaggio per l'artista - So che ci tiene tanto alla sua squadra. Insieme a mia moglie ascoltiamo sempre le tue canzoni, tanti auguri e forza Inter". Sorpresa la Spagna che ha risposto: "Grazie, questo non lo dimentico più. Non sembra, ma ho i brividini. L'Inter è sempre stata nel mio cuore, sempre, tutta la ma famiglia".