"Icardi, incontro segreto con Johnny Depp per parlare di Wanda Nara": cosa sta succedendo

Cosa ci fanno Mauro Icardi e Johnny Depp insieme in Uruguay ? Dall'Argentina non hanno dubbi: il divo di Hollywood sarebbe volato in Sudamerica proprio per incontrare l'attaccante del Galatasaray nel bel mezzo della guerra con Wanda Nara (che nel frattempo sarebbe tornata insieme a L-Gante ). Proprio la showgirl argentina sarebbe la causa dell'incontro segreto che tanto segreto ormai non è più. Sono ormai settimane che Maurito condivide sui social immagini e frasi con riferimenti espliciti all'attore di Pirati dei Caraibi , che qualche anno fa monopolizzava le prime pagine dei rotocalchi (e delle piattaforme streaming, Netflix gli ha anche dedicato una serie) con la sua discussa e complicata separazione da Amber Heard . Forse l'ex Inter sente una certa affinità con il caso Depp, chissà. "Ci siamo quasi Johnny, tic tac", una delle ultime storie condivise su Instagram da Icardi. E Johnny sarebbe arrivato davvero.

Johnny Depp e Icardi si incontrano in Uruguay: consigli su Wanda Nara

Alcuni fan hanno immortalato Johnny Depp al suo arrivoe il giornalistaha riferito che l'attore di Hollywood si sarebbe poi recato ae, presumibilmente, incontrerà Icardi per consigliarlo nel suo conflitto giudiziario con Wanda Nara. "Il signor Depp è arrivato con un aereo privato da New York - ha detto - Da qui ha poi preso un elicottero per il ranch di Corcho Rodríguez". Qui ci sarebbe un modernissimo studio di registrazione dotato di tutti i comfort: facile pensare che l'attore che ha dato il volto a- che è anche musicista - lo abbia scelto per lavorare alle sue canzoni in tutta tranquillità. "Era accompagnato dal suo terapista e da una strana presenza femminile - ha aggiunto Descalzi - Ora potrebbe incontrarsi con Icardi, in grado di raggiungerlo in compagnia della China", sua attuale fidanzata con cui sta trascorrendo settimane d'amore in