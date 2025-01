Morata ufficializza il ritorno con Alice Campello: la foto e il messaggio sui social

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo una coppia, ora è ufficiale. Dopo le voci e gli indizi sparsi sui social e sui campi di calcio (domenica Alice era in tribuna per Milan-Parma), è arrivata la conferma social dei diretti interessati, con un post pubblicato su Instagram dallo stesso Alvaro. Una foto in bianco e nero di un tenero bacio, nessuna parola scritta nella didascalia, solo un grande cuore rosso che riporta il sereno. Tra i tantissimi "mi piace" arrivati in pochissimi minuti, spicca anche quello della stessa imprenditrice veneta. Nessun commento: la sezione risulta disabilitata. Le parole, sembra dirci l'attaccante del Milan indirettamente, in questo caso non servono.