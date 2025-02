Ladri a casa di Giroud, bottino da quasi mezzo milione di euro: cosa è stato rubato

Derubato Olivier Giroud. Come riporta TMZ, la villa di Los Angeles è stata svaligiata qualche settimana fa, a inizio febbraio. I ladri hanno approfittato dell'assenza del calciatore e della moglie per entrare nella loro lussuosa residenza a Los Angeles. Ad accorgersi dell'effrazione è stata proprio la compagna dell'attaccante francese, Jennifer, che ha scoperto una finestra rotta. Durante il furto sono stati portati via diversi oggetti costosi e gioielli, compresa una collezione di dieci preziosi orologi da uomo. Giroud e la moglie hanno spiegato agli inquirenti che il valore delle cose mancanti potrebbe aggirarsi intorno ai 500mila dollari, ovvero circa 478mila euro. Sono così partite le indagini sull'accaduto: le forze dell'ordine stanno visionando le telecamere presenti nella residenza e nella zona, ma finora non sono stati effettuati arresti.