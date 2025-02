Alena Seredova si confessa su Buffon con Diletta Leotta e svela un soprannome ispirato a... Nedved

"Furia ceca? Sono stati i miei amici a chiamarmi così". Alena Seredova è un vulcano di entusiasmo e battute divertenti. "Somigliavo un po' a Nedved ma non per i capelli... forse per certi atteggiamenti". La showgirl, protagonista dell'ultima puntata del podcast "Mamma Dilettante", ha raccontato aneddoti e lezioni di vita. Dalla chiacchieratissima separazione con Gigi Buffon fino alla sua nuova famiglia allargata. "Non mi piace, non potrei stare tutti insieme al tavolo di Natale perché non sarei io - ha spiegato a Diletta Leotta - Poi dipende anche da come le persone si lasciano. Anche dopo tanto tempo, non ne sento il bisogno. Quando i ragazzi erano piccoli l’avrei trovato confusionale. Quando uno dei genitori se ne va da un giorno all’altro e crea un’altra famiglia… Ora possiamo dire che abbiamo gestito la situazione egregiamente… grazie a me! (ride, ndr) Ma qualche danno sui bambini è chiaro che c’è. Ho ricevuto tantissimi messaggi di donne che erano nella mia stessa situazione - ha continuato - ma che non avevano il coraggio di uscirne o di accettare l’uomo che se ne va, perché magari avevano difficoltà economiche o altri problemi. E allora magari accettano. Penso che stare bene - Gigi sta bene, ha la sua famiglia, e io lo stesso - sia molto più sano che un Natale tutti insieme con i sorrisi tirati. Cosa regalerei? La borsa dell’acqua calda (ride, ndr)".

Buffon, Alena Seredova: "Sono tifosa, andavo allo stadio anche dopo la separazione"

"Oggi questa ferita fa parte del mio cambiamento come donna - ha aggiunto Alena Seredova, parlando della separazione da Gigi Buffon - c’è stato un momento in cui mi sono dovuta arrangiare. Nel mio essere sola, come le mogli dei calciatori sono spesso, ho sempre fatto cose con i ragazzi. Questo è stato molto importante, quando siamo rimasti soli è stato meno difficile per noi perché eravamo abituati. È stata tosta perché io gli ho insegnato ad andare a letto presto quindi poi loro alle 19.30 andavano a letto… Continuavo a chiamare amici per cenare insieme, ti devi impegnare per non soffrire e non trovarti in una situazione che non ti piace. Oggi sono felice, alla fine ci è andata a tutti e due bene, anzi tre, come dice Alessandro (Nasi, il marito sposato nel 2023, ndr). Alla fine la famiglia allargata non è così male, tranne il Natale! Ho già in testa gli appuntamenti che accadranno, tipo i matrimoni dei ragazzi. Non ci è ancora capitato di stare tutti insieme, a volte siamo stati allo stesso stadio perché io portavo i ragazzi a vedere Gigi anche dopo. Io sono molto tifosa della Juve, mi piace l’atmosfera dello stadio, e poi sono tifosa di lui come atleta. È un legame indissolubile, queste sono cose indiscutibili".