Lautaro Martinez palleggia con la moglie e arriva una richiesta speciale

Manca poco alla finale di Champions League che vedrà impegnata l'Inter contro il Paris Saint-Germain. Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si prepara a questo importante match trascorrendo del tempo con la sua famiglia ed in particolare con la moglie Agustina Gandolfo, con la quale condivide la passione per lo sport. E i due, insieme in giardino, hanno passato la domenica tra allenamenti e palleggi. L'argentina, imprenditrice e influencer, ha dimostrato anche un discreto talento con il pallone, segno che il calcio è proprio un affare di famiglia. Intanto è arrivata una richiesta speciale da parte di un tifoso: "Agustina, prenditi cura di Lautaro, abbiamo bisogno di lui il 31". La diretta interessata non ha risposto al commento ma non ha mai trascurato il marito, anzi. Per amore non ha esitato a lasciare tutto quello che aveva in Argentina - famiglia, amici, studi e lavoro - per trasferirsi in Italia.