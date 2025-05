I giocatori della Roma a Napoli, parte il coro scudetto: la reazione di Mancini è virale

I follower dei social network, come al solito, sono molto attenti a ogni minimo particolare e, nelle ore scorse, non è passato inosservato l'atteggiamento di Gianluca Mancini, ospite del trentesimo compleanno di Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli. In un video della festa, diventato virale sui social, tra balli e musica da discoteca a un certo punto i calciatori del Napoli iniziano a cantare, saltellando, "siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi", proprio accanto al difensore della Roma, che in quel momento era al bancone del bar.