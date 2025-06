Lamine Yamal in vacanza in Italia con la 30enne Fati Vázquez: scoppia il putiferio!

Vacanze italiane per Lamine Yamal. La promessa del calcio, che il prossimo 13 luglio compirà 18 anni, è volato sulla splendida isola di Pantelleria, a sud della Sicilia, dove è stato paparazzato in compagnia della sensuale Fati Vázquez. Dodici anni più grande di Lamine, Fati si è fatta conoscere nel 2016, quando Lamine aveva solo 9 anni, e ha lanciato il suo canale YouTube, che ora conta più di un milione di iscritti. Nel servizio fotografico pubblicato dalla rivista Lecturas, li si vede nuotare, prendere il sole e persino fare sci nautico. Tra loro c'è un legame evidente e la differenza d'età non sembra un ostacolo. Almeno per i diretti interessati visto che sui social ha scatenato il dibattito tra gli utenti.