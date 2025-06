Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: la dolcissima dedica d'amore prima della scomparsa

Arianna Mihajlovic ha raccontato per la prima volta il dolore per la perdita del marito, Sinisa Mihajlovic , ex calciatore e allenatore scomparso nel 2022 a soli 53 anni, a causa di una leucemia mieloide acuta. Ospite di Monica Setta , nella puntata di Storie al bivio show , in onda martedì 24 giugno alle 21.30 su Rai 2, Arianna Mihajlovic ha spiegato: "Dopo la morte di Sinisa ho finto di stare bene, ma era solo un modo per sopravvivere. Il primo anno è stato durissimo. Pubblicavo di continuo sui social per sentirmi viva, per cercare conferme, per affrontare il dolore. Solo adesso ho capito che lui vorrebbe vedermi andare avanti".

L'incontro con Sinisa e la diagnosi della malattia

Arianna Mihajlovic ha raccontato il primo incontro con Sinisa e i momenti più drammatici legati alla sua malattia: "Ci conoscemmo in un ristorante romano, al Gianicolo. Non ci siamo più lasciati. Mi chiese di andare a vivere con lui, io gli risposi: solo da sposata. Un anno dopo eravamo marito e moglie. Ora sono anche nonna di due nipoti. L’affetto dei figli mi aiuta a non soccombere alla sofferenza. La diagnosi della malattia di Sinisa fu un dolore improvviso, lancinante, ma stringemmo un patto: affrontare tutto insieme. E per un po’, ci siamo davvero illusi di avercela fatta. Quando arrivò la recidiva Sinisa mi chiedeva: ce la farò? Io gli rispondevo sempre di sì. Mai una lacrima davanti a lui, anche quando morivo dentro. Sapevo che osservava le mie reazioni per capire quanto fosse grave".

"Sinisa mi disse: ricordati che ti amo, ora ci sarai tu come guida per i nostri figli"

Arianna Mihajlovic ha poi concluso svelando un dettaglio toccante: "Durante il viaggio da Bologna a Roma, lui era silenzioso. A un certo punto disse solo: mi dispiace non vedere crescere i miei figli. In ospedale, poco prima di andarsene, mi disse: ricordati che ti amo. Ora ci sarai tu come guida per i nostri figli. Mi lasciò la mano dolcemente, ed è andato via così, sereno, perché aveva affidato a me il suo amore e la nostra famiglia".