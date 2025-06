Terrore a casa Arnautovic: un vigilantes ferito e ladri in fuga senza bottino

Serata che per poco non ha preso contorni drammatici per casa Arnautovic. La villa di Cantù dell'attaccante austriaco dell' Inter è stata infatti oggetto di un tentativo di furto, fallito, ma che avrebbe potuto assumere tratti tragici, non fosse stato per la prontezza dei vigilantes in servizio e dei due domestici, gli unici presenti nell'abitazione.

Vigilantes ferito e ladri in fuga

Marko Arnautovic e famiglia non sono attualmente in Italia, informazione che evidentemente avevano i ladri, che però non pensavano che la villa in zona Ginestre fosse comuqnue presidiata dai domestici filippini e dai vigilantes in servizio. Situazione che però non ha scoraggiato i malviventi, che hanno ingaggiato una violenta colluttazione con le guardie, una delle quali è rimasta ferita alla testa, probabilmente colpita con un bastone. I custodi si sono barricati in casa a quel punto ed hanno avvisato le forze dell'ordine, con rapinatori fuggiti a quel punto prima dell'arrivo dei carabinieri.