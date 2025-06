De Rossi e il siparietto con la moglie Sarah Felberbaum

La prima "random question", come scrive la Felberbaum nel video, è "In quale settore andresti a cercare se mi perdessi in un supermercato?". De Rossi risponde secco e ironico: "Alcool". Mentre la seconda domanda entra più nel personale: "Una cosa strana di me che ti piace tanto?". De Rossi scoppia a ridere, diventa tutto rosso e chiede se i video poi li metterà tutti su Instagram. La moglie incalza: "Si. Mi stai guardando le tette?". De Rossi ridendo risponde: "Me stava a venì una cosa che non posso dì". E chiude il secondo video con una risata senza dare una risposta. Il "format" si chiude con l'ultima domanda: "Se potessi eliminare per sempre una cosa dal mio armadio, quale sarebbe?". A De Rossi gli scappa una parolaccia e poi risponde: "I camperos, le ballerine, eliminerei un sacco di cose".