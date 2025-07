Haaland si gode le vacanze romane con la sua Isabel: tra sfilate di moda, monetine lanciate a Fontana di Trevi e buon cibo

Erling Braut Haaland ospite della capitale. Vacanze romane per l'attaccante del Manchester City, che si gode un periodo di riposo dopo la lunga stagione sportiva, andata in archivio con la sconfitta a sorpresa incassata negli ottavi del Mondiale per Club contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per il norvegese e la sua Isabel, tempo di un tour nella città eterna, tra buon cibo, sfilate e le piazze più importanti di Roma.