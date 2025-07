Diletta Leotta, la colazione a letto in intimo bianco è senza Karius

Proseguono le vacanze in Svizzera di Diletta Leotta. Dopo i giorni trascorsi a Ginevra, la conduttrice si è trasferita a Zurigo. Tra i tanti scatti pubblicati sul proprio profilo social da Leotta, a scatenare i fan ce n'è uno che la ritrae a letto, intenta a fare colazione in intitimo bianco. La conduttrice non è da sola: assieme a lei, infatti, il suo cagnolino.