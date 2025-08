Maldini: "Maradona non si lamentava mai, cosa gli dissi dopo averlo colpito cinque volte"

Paolo Maldini torna a parlare. Ai microfoni di Rai 3 l'ex capitano e direttore tecnico del Milan ha ripercorso alcune tappe del suo passato: "Al mio esordio pensavo di non giocare. Non mi ero neanche portato gli scarpini adatti. Avevo gente più esperta di fronte a me. Quando mi è stato detto di entrare non ho pensato più a niente. Il rapporto con mio papà Cesare? Avevo un buon rapporto con lui, ma non posso negare che nei primi anni la sua eredità mi pesava un po. Sacchi? I cambiamenti che abbiamo sopportato dal punto di vista fisico sono stati durissimi, ma fondamentali".