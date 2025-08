Paul Pogba riparte dai gioielli: a Monaco apre la sua linea di gioielli di lusso

A un mese dal suo arrivo al Monaco , Paul Pogba è pronto a intraprendere una nuova avventura, questa volta fuori dal campo. Il centrocampista francese, 32 anni, lancerà a settembre la sua prima collezione di gioielli costosissimi in collaborazione con Monte-Carlo Diamonds . Il progetto prevede l'apertura di uno showroom esclusivo nel Principato , dove sarà presentata la linea " Unbreakable " ovvero "Infrangibile" . Il nome della collezione riflette il percorso personale di Pogba , segnato da momenti complessi: una squalifica di 18 mesi per doping (DHEA), e un caso di estorsione organizzata che ha coinvolto anche suo fratello Mathias , condannato a tre anni di carcere.

"Unbreakable": gioielli che raccontano una rinascita

"Abbiamo attraversato momenti molto difficili, ma siamo rimasti uniti. È questo che volevamo comunicare attraverso la collezione: non siete soli ad affrontare le difficoltà, l'importante è rialzarsi", ha dichiarato la moglie di Pogba al quotidiano Var-Matin. Disegnata insieme a Elke Berr, fondatrice della gioielleria svizzera che porta il suo nome, la collezione di gioielli di lusso vuole essere un simbolo di forza, resilienza e condivisione. Il legame tra sport, vissuto personale e alta gioielleria si traduce in pezzi dal forte valore simbolico, destinati a chi cerca non solo bellezza, ma anche un messaggio potente. Con "Unbreakable", Pogba inaugura un nuovo capitolo della sua vita pubblica, portando la propria esperienza umana e sportiva in un settore dove stile e significato vanno di pari passo.