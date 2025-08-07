"Mauro Icardi lascia la Turchia per colpa di China Suarez", l'indiscrezione

Mauro Icardi potrebbe presto lasciare il Galatasaray e di conseguenza la Turchia . Stando ad un'indiscrezione riportata dal programma tv argentino Puro Show, il calciatore avrebbe ricevuto una richiesta ben precisa dall'attuale compagna China Suarez . L'attrice e cantante avrebbe chiesto all'attaccante di cercare una squadra in Italia o in Spagna. Due Paesi che sarebbero più congeniali a China, che ha deciso di lasciare Buenos Aires per amore di Icardi. I giornalisti argentini hanno avanzato alcuni nomi come Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina, Girona, Villareal e Real Sociedad ma al momomento non c'è nulla di certo. Anche perché il contratto di Maurito scadrà solo nel 2026.

Icardi resta (per ora) in Turchia con China Suarez

China Suarez ha mollato tutto per amore di Mauro Icardi, anche i suoi figli. La 33enne ha infatti lasciato a Buenos Aires due dei suoi tre figli perché il suo ex compagno, l'attore Benjamin Vicuna, non era d'accordo con il trasferimento in Europa dei piccoli Magnolia e Amancio, rispettivamente di sette e cinque anni. China si è dunque trasferita a Istanbul solo con Rufina, la ragazzina che ha avuto dodici anni da un altro attore, Nicolas Cabré. Insieme a Icardi, la Suarez alloggia ora in un appartamento diverso da quello in cui Mauro viveva insieme a Wanda Nara fino a due anni fa.