Cristiano Ronaldo, numeri impressionanti a un anno dal suo primo video su Youtube

Cristiano Ronaldo festeggia fuori dal campo l'anniversario del primo video caricato sul suo canale YouTube, chiamato UR Cristiano . Canale che attualmente conta oltre 76 milioni di iscritti. Poche ore dopo la sua apertura è diventato anche il primo canale a raggiungere più velocemente un milione di iscritti in soli novanta minuti. Ha inoltre battuto il record di 10 milioni di iscritti in meno di 24 ore. Questa nuova attività rappresenta l'ennesima fonte di guadagno per l'attaccante: la piattaforma paga attualmente i suoi creator circa 6 dollari per mille visualizzazioni. Solo a 72 ore dalla creazione, il giocatore ha già guadagnato cifre a sei zero.

Il canale Youtube di Cristiano Ronaldo

UR Cristiano è nato per avvicinare i fan a Cristiano Ronaldo. All'interno del canale, infatti, lo sportivo portoghese racconta retroscena della sua vita privata, da solo, con la futura moglie Georgina Rodriguez o con altre star del calcio. Si tratta di un canale d'intrattenimento con interviste, giochi, domande e risposte: si va dalla confessione sul perché è scoppiato in lacrima a Euro 2024 a Georgina che valuta gli outfit di Cristiano Ronaldo negli ultimi vent'anni. Inoltre è possibile vedere Cristiano Ronaldo alle prese con altre sue passioni o come ha reagito alla sua statua di cera da Madame Tussauds. Indubbiamente una grande occasione per conoscere ancor più da vicino uno degli atleti più stimati e seguiti al mondo.