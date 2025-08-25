Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Paura per Arrigo Sacchi dopo il nubifragio a Milano Marittima: "Vivo per miracolo"

L'ex commissario tecnico della Nazionale scosso per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla costa romagnola
Paura per Arrigo Sacchi dopo il nubifragio a Milano Marittima: "Vivo per miracolo"© ANSA
2 min

"Un vero disastro, non ricordo di aver mai visto una cosa del genere. Penso di essere fortunato se sono ancora vivo". Così l'ex allenatore del MilanArrigo Sacchi, a Il Resto del Carlino dopo il nubigragio che si è abbattuto sulla costa romagnola e sulla sua casa nei pressi della pineta di Milano Marittima: "Vedere i pini così sradicati dal terreno è qualcosa di inquietante. Non mi sono accorto di cosa è accaduto nella notte. Stavo dormendo e non ho sentito niente. Quando mi sono svegliato e mi sono reso conto di quello che era successo qui, a Milano Marittima, la prima cosa che ho pensato è stata: sono davvero fortunato perché ancora vivo. È stato un evento traumatico senza precedenti".

Sacchi, cosa aveva detto in occasione dell'alluvione in Emilia Romagna

Due anni fa, commentando l'alluvione che devastò l'Emilia Romagna, l'ex commissario tecnico della Nazionale aveva detto: "La natura è sempre più forte di noi quando si arrabbia. Ricordo quando, da bambino, il fiume Senio esondò e trascinò con sé tutto. Ricordo tutto come avvenuto poche ore fa: i sacchi di sabbia a formare un muro per fermare almeno un po' quel disastro e l'ordine di salire subito ai piani alti".
 

