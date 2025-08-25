Paura per Arrigo Sacchi dopo il nubifragio a Milano Marittima: "Vivo per miracolo"

"Un vero disastro, non ricordo di aver mai visto una cosa del genere. Penso di essere fortunato se sono ancora vivo". Così l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, a Il Resto del Carlino dopo il nubigragio che si è abbattuto sulla costa romagnola e sulla sua casa nei pressi della pineta di Milano Marittima: "Vedere i pini così sradicati dal terreno è qualcosa di inquietante. Non mi sono accorto di cosa è accaduto nella notte. Stavo dormendo e non ho sentito niente. Quando mi sono svegliato e mi sono reso conto di quello che era successo qui, a Milano Marittima, la prima cosa che ho pensato è stata: sono davvero fortunato perché ancora vivo. È stato un evento traumatico senza precedenti".