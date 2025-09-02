Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alice Campello e le fake news sulle lacrime su Instagram, il commento su Morata chiarisce tutto

L'influencer e imprenditrice ha risposto sotto a un suo post su Instagram sul fatto che stava facendo preopccuare i follower
1 min

La famiglia Morata Campello ha da poco iniziato la nuova avventura sulle sponde del Lago di Como. L'attaccante spagnolo si è unito alla squadra di Cesc Fabregas dopo la corta parentesi a Istanbul con il Galatasaray. Nel frattempo però Alice ha pubblicato un nuovo post su Instagram nella giornata di ieri taggandosi a Madrid, città cara ai due e dove è nato Morata.

Alice Campello smentisce la fake news: la "aiuta" Morata

Proprio sotto quel post è scoppiato un principio di fake news circa le condizioni mentali della moglie del giocatore. Infatti dalla foto sembrava avesse gli occhi lucidi e un po' gonfi, con un accenno di make up "acqua e sapone". Nei commenti un utente ha scritto che sembrava avesse pianto da poco. La risposta di Alice Campello non ha tardato ad arrivare e ha spiegato che glielo ha detto anche Alvaro Morata che sembra avesse pianto da poco, ma in realtà è tutta colpa di un'allergia. Quindi un nulla di fatto per chi volesse alimentare voci sulla loro relazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

