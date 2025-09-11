Lamine Yamal, Nickie Nicole conferma la loro relazione: "Molto innamorata"

È passato meno di un mese da quando il neodiciottenne Lamine Yamal ha reso pubblica la sua relazione con la cantante venticinquenne Nicki Nicole . Il giocatore del Barcellona lo ha fatto con una foto romantica pubblicata sulle sue storie di Instagram – dove ha 38,4 milioni di follower – in cui appariva insieme all'artista argentina per augurarle buon compleanno, abbracciati e circondati da petali di rosa e palloncini a forma di cuore. Nicki Nicole, invece, ha impiegato altre tre settimane per rivelare la sua nuova relazione, ma lo ha fatto con gioia davanti ai microfoni.

Le parole di Nicki Nicole su Lamine Yamal

"Sono molto felice a Barcellona, ​​c'è tanto affetto da parte della gente", ha detto alla stampa con un sorriso questo mercoledì 10 settembre, nella città catalana, dove ha assistito a una sfilata di Desigual. "È molto felice a livello personale?", ha chiesto un giornalista. È allora che il sorriso della cantante si è allargato ulteriormente: "Molto felice. Sono molto innamorata, molto felice", ha ripetuto mentre i cronisti hanno reagito con entusiasmo. "Con Lamine Yamal!", hanno aggiunto, mentre Nickie si è congedata, imbarazzata, ma ancora sorridente.

Lamine Yamal al centro del gossip

Complice anche il suo grande talento sportivo, Lamine Yamal sta iniziando a diventare un protagonista della cronaca rosa. Lo scorso luglio, prima che venisse alla luce la sua relazione con Nickie Nicole, è stato paparazzato in vacanza in Italia con l'influencer Fati Vázquez. La content creator galiziana è finita sotto accusa per via della sua età, più grande del calciatore di ben dodici anni. "Non hai alcuna vergogna, cosa ci fai con un bambino? Sei abbastanza grande per metterlo al mondo!", è uno dei tanti duri commenti apparsi in rete. Tra i due, però, solo amicizia: il cuore di Yamal batte per Nickie. Più forte che mai.