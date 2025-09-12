Calciatore condannato per omicidio stradale può tornare a giocare dopo 7 mesi di carcere

Mondo del calcio in subbuglio in Inghilterra. L'attaccante del Mansfield Town Lucas Akins potrebbe tornare in campo appena sette mesi dopo aver scontato una pena detentiva per aver causato la morte di un ciclista in un incidente stradale. Il caso ha generato notevoli polemiche, sia nel mondo sportivo che tra l'opinione pubblica. Lucas Akins, 35 anni, sta attualmente scontando una pena di 14 mesi in un carcere del West Yorkshire. La sentenza è stata emessa lo scorso aprile presso la Crown Court di Leeds, a seguito di un processo che ha sconvolto il calcio inglese. Il giocatore si è dichiarato colpevole di guida pericolosa e di aver causato la morte di Adrian Daniel , un ciclista di 33 anni, nel marzo 2022.

Perché il calciatore Lucas Akins è finito in carcere

Lucas Akins ha ignorato uno stop mentre entrava da un incrocio a Huddersfield con il suo veicolo privato. L'attaccante si è scontrato direttamente con Daniel, che era in bicicletta. Il giovane ciclista ha riportato gravi ferite alla testa e, sebbene sia stato trasportato d'urgenza in ospedale, è morto dieci giorni dopo a causa dell'entità del danno cerebrale. Al momento dell'incidente, il calciatore stava guidando con i suoi due figli, di sette mesi e sette anni. Un fatto di cui il tribunale ha tenuto conto nella valutazione del caso. L'accusa, tuttavia, ha sottolineato che la negligenza al volante era evidente ed evitabile. Il giudice ha condannato Akins a 14 mesi di carcere, una pena che molti hanno considerato lieve rispetto alla gravità della vicenda. Gli è stata inoltre vietata la guida per quattro anni e gli è stato imposto di frequentare corsi di sicurezza stradale. Durante l'udienza, Lucas Akins ha espresso il suo rimorso e si è scusato pubblicamente con la famiglia della vittima, sebbene il gesto abbia suscitato opinioni contrastanti tra i familiari di Daniel.

Il ritorno in campo dopo sette mesi di carcere

Dopo aver scontato metà della pena ora il giocatore potrebbe ottenere la scarcerazione anticipata per buona condotta. Ciò gli consentirebbe di essere rilasciato a novembre e di rientrare al Mansfield Town nella seconda metà della stagione di League One. Il club, che milita nella terza divisione del calcio inglese, si trova ora di fronte a una decisione difficile. Il Mansfield Town lo ha inserito nella lista dei giocatori tesserati per la stagione 2025-2026, il che aprirebbe le porte a un ritorno in campo prima della fine del 2025. Lucas Akins ha avuto una lunga carriera in Inghilterra e Scozia, con oltre 600 presenze per club come Tranmere Rovers, Burton Albion e, dal 2022, Mansfield Town.