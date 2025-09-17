Morata e Alice Campello diventano soci in affari, un nuovo lavoro per la coppia  

Non più solo marito e moglie e genitori di quattro figli ma da ora anche soci in affari. Dopo essersi separati e riconciliati, Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di creare Morata Campello Real Estate . Una società che ha l'obiettivo di gestire immobili di ogni tipo, da quelli residenziali ai locali commerciali, passando per terreni e tenute. Morata partecipa tramite Tamora 2011, la società con cui controlla già asset per un valore di oltre 16 milioni di euro, e Campello tramite Alice Campello Holding SL, con la quale ha generato quasi 1 milione di euro di fatturato nel 2023, triplicando i dati dell'anno precedente. Tuttavia, Morata assumerà probabilmente il ruolo più importante nella gestione, poiché la sede legale della società si trova in Tamora 2011.

Morata, non solo calcio: famiglia e immobili

La carriera di Morata nel settore immobiliare non è una novità. Negli ultimi anni, il calciatore ha diversificato il suo patrimonio con vari investimenti, tra cui locali commerciali a Madrid e Marbella, una casa a Valladolid e un appartamento sulla Costa del Sol. Sebbene alcuni di questi asset siano stati trasferiti ad altre società, il portafoglio immobiliare dell'attaccante rimane considerevole. Il lancio di Morata Campello Real Estate arriva pochi mesi dopo l'ingaggio al Como, dove gioca sotto la guida di Cesc Fàbregas. A livello personale, coincide anche con la riconciliazione della coppia, che attualmente è tornata a vivere in Italia con i figli.

La nuova vita di Morata e Alice Campello

Intervistata da Hola, Alice Campello ha detto di essere molto felice del suo ritorno nel Belpaese. "I bambini sono sereni e questo è fondamentale per me", ha spiegato. Resta forte il legame con la Spagna, che l'imprenditrice e influencer considera una seconda casa. "Torneremo almeno una volta al mese, mi sento un po' spagnola", ha assicurato.