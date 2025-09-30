Zlatan Ibrahimovic torna in tv, ecco dove e quando lo vedremo

Zlatan Ibrahimovic torna in tv. L'ex calciatore svedese, ora senior advisor del Milan, sarà ospite a This is me . Una puntata dello show condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi sarà dedicata al mondo dello sport. Ad anticiparlo il settimanale Chi. Non si conosce ancora la data di messa in onda dello show, ma pare che le registrazioni si terranno entro ottobre a Roma. Molto probabilmente le nuove puntate saranno trasmesse entro la fine dell'anno.

Tutte le volte che Ibrahimovic è stato in tv

This is me non è di certo la prima volta in tv per Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante è stato co-conduttore di Amadeus al Festival di Sanremo nel 2021. Ha poi condotto una puntata di Striscia la notizia e nel 2022 è apparso nel programma tv di Alberto Angela Stanotte a Milano.