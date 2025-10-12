Ciro riporta indietro Jessica e "fa il reso": il siparietto curioso in casa Immobile è virale 

Dopo l’infortunio inaspettato subito contro la Roma all’Olimpico a inizio campionato, Ciro Immobile inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. L’ex attaccante della Lazio sognava un esordio diverso con la maglia del Bologna dopo essere tornato in Italia reduce dall’esperienza turca al Besiktas. L’attaccante è ormai prossimo al ritorno in campo; in queste settimane ha lavorato moltissimo per ottenere la forma migliore, insieme alla conduzione atletica, Immobile ha ritrovato anche il buon umore.

Immobile e lo scherzo a Jessica

In questi giorni di sosta per le Nazionali, anche Ciro Immobile ha avuto modo di trascorrere qualche ora in famiglia, e l’attaccante non ha perso occasione per scherzare con sua moglie Jessica. In un video postato sul proprio profilo Instagram, l’attaccante si presenta a casa dei genitori di Jessica, con la propria moglie sulle spalle, prima di lasciarla sull’uscio della porta. “Ve l’ho riportata indietro, è troppo costosa” afferma Immobile, incassando la replica del suocero. “Aspetta, dove vai, io te lo avevo detto che non era compresa con il reso…”. La risata di una delle figlie della coppia completa lo splendido quadro familiare. La serenità è tornata, ora i tifosi del Bologna attendono il ritorno al gol.