Attribuiva i suoi infortuni ai vaccini Covid: giocatore francese perde la causa in tribunale

A seguito di una serie di infortuni , l'ex ala del Laval , François-Xavier Fumu Tamuzo si è ritirato nel 2024 , a 29 anni, dopo aver disputato 141 partite da professionista con 2 presenze nella nazionale francese Under 20. Come rivelato da France Bleu Mayenne, ha quindi deciso di intraprendere un'azione legale contro Pfizer , produttore di vaccini anti-Covid, accusandola di essere la causa dei suoi problemi. Ha anche citato in giudizio la Federazione calcistica francese , accusandola di aver raccomandato la vaccinazione ai calciatori professionisti.

Fumu Tamuzo, gli infortuni che lo hanno portato al ritiro

Come riportato da L'Equipe. "Vaccinato a luglio e agosto 2021, Fumu Tamuzo ha subito diversi infortuni: tendinopatia al ginocchio sinistro, rottura del tendine d'Achille e rottura del menisco. Il suo fisioterapista ha ipotizzato che il suo dolore fosse legato al Covid lungo o al vaccino stesso. Fumu Tamuzo ha quindi avviato un'azione legale, chiedendo la nomina di un medico legale e avvalendosi dei servizi di un avvocato marsigliese, Éric Lanzarone, noto a livello locale per aver già intentato cause contro aziende farmaceutiche".

Covid e infortuni, perché il tribunale non ha dato ragione a Fumu Tamuzo

L'Equipe ha inoltre ricordato che Pfizer aveva negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che le patologie muscoloscheletriche erano "classiche" tra i calciatori e che nessuno dei medici di François-Xavier Fumu Tamuzo aveva messo in discussione la vaccinazione. Queste argomentazioni sono state accolte dai giudici di primo grado: "L'attribuzione di queste patologie alla vaccinazione (...) ricevuta diverse settimane prima della comparsa dei primi sintomi e senza che i dettagli dell'attività sportiva dell'interessato durante tale periodo siano giustificati, appare puramente ipotetica".

"Nessuno degli elementi di prova presentati al procedimento dimostra l'esistenza di una colpa da parte della FFF o dei laboratori", avevano concluso i magistrati nel novembre 2024. Fumu Tamuzo ha presentato ricorso ma ha perso anche in appello: "Il solo criterio della temporalità non può essere sufficiente a rendere credibile, al di là della semplice ipotesi, il nesso causale tra le patologie e la vaccinazione" del calciatore, si legge nella sentenza emessa il 2 ottobre 2025.