Lamine Yamal non firmerà più autografi. L'accordo per proteggere (e monetizzare) la sua firma
Lamine Yamal non firmerà più autografi sulle maglie dei tifosi del Barcellona fuori dalla Ciutat Esportiva. Il motivo è presto detto: la sua firma, oggi, vale oro. Il giovane talento cresciuto a Rocafonda è ormai un fenomeno globale, capace di travalicare i confini del campo per trasformarsi in un vero e proprio brand. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, alla base della decisione ci sarebbe una proposta commerciale da parte di un’azienda specializzata nella vendita di merchandising sportivo autografato. L’accordo, ancora in via di definizione, prevederebbe la distribuzione di prodotti firmati da Lamine, dalle maglie agli scarpini, fino ad articoli da collezione a tiratura limitata.
Perché Lamine Yamal non firmerà più autografi sulle maglie
Per tutelare il valore della firma, i manager di Lamine Yamal hanno quindi deciso di limitare drasticamente le dediche spontanee con i fan. Niente più autografi improvvisati fuori dagli allenamenti, anche se il giovane giocatore continuerà a posare per selfie e a regalare sorrisi ai suoi tifosi. A quanto pare il Barcellona, informato della situazione, ha accolto la decisione con comprensione e sta già lavorando internamente per ottenere un numero controllato di firme ufficiali da utilizzare in eventi e partnership commerciali. Il modello è quello delle grandi star americane, come LeBron James: meno firme disponibili, maggiore valore percepito. Una strategia che riflette il crescente peso commerciale di Yamal, già volto globale per brand come Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami e Nesquik, oltre che ambasciatore dell’UNICEF.
Lamine Yamal non è un semplice calciatore
Lamine Yamal non è solo un giocatore. È un simbolo del calcio moderno, giovane, internazionale e orientato al business. E così, in questo contesto, anche un semplice autografo si trasforma in un asset da proteggere.