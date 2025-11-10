Si rotola sul divano, esulta gridando davanti alla tv: l'ex Lazio scatenato per Boca-River

Scatenato per il suo Boca : ricondividendo un video girato da sua moglie Natalie Weber , Mauro Zarate ha reso partecipi tutti i suoi followers di come ha vissuto, fuori dal campo, il Superclasico contro gli acerrimi rivali sportivi del River Plate . Pantaloncini corti, maglia dei Milwaukee Bucks di Giannīs Antetokounmpo , Zarate ha seguito le fasi del match in piena trance agonistica: rotolandosi sul divano, esultando a squarciagola davanti al televisore. In buona sostanza motivando pienamente la didascalia ironica della sua consorte: "Pensi che le partite dopo il ritro saranno più tranquille. Le partite dopo il ritiro..." .

Con chi ha giocato in Italia Zarate?

Zarate, oggi trentottenne, che ha lasciato il calcio giocato il 10 gennaio 2025 da calciatore del Danubio, in Italia ha indossato le maglie di Lazio, Inter, Fiorentina e Cosenza ha giocato nel Boca Juniors dal 2018 al 2021: 85 presenze, 21 gol e 15 assist. Tra i supporters che hanno gioito per le reti decisive di Zeballos e Merentiel alla Bombonera c'era anche lui.