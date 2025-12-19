Chiude il ristorante di Pep Guardiola. Condizioni molto difficili, addio sogno Michelin

Tast Catala, il ristorante di Pep Guardiola a Manchester

Il progetto, nato nel cuore della città in King Street, era una vera e propria sfida personale. Guardiola, insieme all’amministratore delegato del City Ferran Soriano e all’ex direttore sportivo Txiki Begiristain, aveva deciso di portare in Inghilterra i sapori della Catalogna affidandosi a uno dei nomi più prestigiosi della cucina spagnola: lo chef Paco Pérez, stella Michelin. L’obiettivo era ambizioso: fare di Tast Catala il primo ristorante di Manchester a conquistare la stella Michelin. Per sette anni il locale ha proposto una cucina pensata per la condivisione, tra piccoli piatti, antipasti e portate principali, cercando di avvicinare il pubblico inglese alla tradizione gastronomica catalana. Un’idea raffinata, costruita con cura e passione, che però non è riuscita a resistere alle difficoltà del settore.

Perché Pep Guardiola ha chiuso il suo ristorante a Manchester

La notizia della chiusura è arrivata attraverso un comunicato pubblicato sui canali social del ristorante. "Dopo lunga riflessione, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere Tast definitivamente il 20 dicembre 2025", si legge nel messaggio. Parole che raccontano un addio sofferto, accompagnato dai ringraziamenti a chi ha reso possibile il progetto: dallo staff ai clienti, fino ai fornitori e ai partner che hanno sostenuto il locale nel corso degli anni. "Tast è nato dalla passione, dal talento e dall’impegno di un team eccezionale", sottolinea la nota, ricordando l’affetto dei clienti che per sette anni hanno scelto il ristorante per cene, celebrazioni e momenti speciali. Alla base della decisione, come spiegato dallo stesso team, ci sono le difficoltà economiche che stanno colpendo duramente il mondo della ristorazione: "Condizioni commerciali eccezionalmente difficili e costi in costante aumento". Un contesto complesso, che neppure il sostegno degli azionisti e la dedizione dello staff sono riusciti a compensare. Per Guardiola, abituato a vincere trofei e a trasformare le sfide in successi, si tratta di una sconfitta fuori dal campo. Una lezione amara che però non scalfisce il suo momento d’oro in panchina, dove Pep continua a dettare legge.