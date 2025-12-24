Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cristiano Ronaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez acquistano due ville di lusso su un’isola privata nel Mar Rosso, tra privacy, design e servizi esclusivi
3 min
TagsCristiano RonaldoGeorgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo continua ad investire nel mattone insieme alla futura moglie Georgina Rodriguez. La coppia ha acquistato due lussuose ville su Nujuma, esclusiva isola privata nel cuore del Mar Rosso, accessibile solo via mare o in idrovolante. Dopo aver firmato la scorsa estate un contratto biennale da capogiro per restare in Arabia Saudita, il campione portoghese ha scelto di reinvestire parte del suo impero economico in una delle destinazioni più ambite del Medio Oriente. Un’oasi di lusso a circa 16 miglia dalla costa e a oltre 800 miglia da Riyadh.

Le ville di Cristiano Ronaldo e Georgina sull'isola di Nujuma

Le ville, dal valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro ciascuna, sorgono come un anello sospeso sul mare e portano la firma prestigiosa di Lord Norman Foster, celebre architetto britannico. Una delle residenze dispone di tre camere da letto, pensata per la famiglia, l’altra di due: privacy, comfort e design al massimo livello. Ronaldo e Georgina figurano tra i primissimi proprietari ad aver creduto nel progetto Nujuma, destinato a diventare un punto di riferimento mondiale per il turismo di lusso. L’isola offre servizi esclusivi: campo da golf, ristoranti d’alta cucina e un piano di sviluppo che prevede l’apertura di 11 resort nei prossimi anni. Per arrivarci, si atterra all’aeroporto internazionale del Mar Rosso e poi si prosegue solo via acqua o aria.

L'isola di Nujuma che piace a Cristiano Ronaldo

"È un luogo davvero eccezionale", ha raccontato CR7 alla Saudi Gazette. "Fin dalla prima visita io e Georgina abbiamo sentito un legame profondo con quest’isola e con la sua straordinaria bellezza naturale. Qui troviamo pace e tranquillità". Parole confermate anche da John Pagano, CEO di Red Sea International: "Siamo felici di accogliere Cristiano e Georgina nella comunità di Red Sea Residences". Dalla Champions al deserto, dal Bernabéu al Mar Rosso: Cristiano Ronaldo continua a giocare (e vincere) partite di altissimo livello. Anche fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

Da non perdere

Cristiano Ronaldo attoreCristiano Ronaldo matrimonio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS