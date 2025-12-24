Cristiano Ronaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante

Cristiano Ronaldo continua ad investire nel mattone insieme alla futura moglie Georgina Rodriguez . La coppia ha acquistato due lussuose ville su Nujuma, esclusiva isola privata nel cuore del Mar Rosso , accessibile solo via mare o in idrovolante. Dopo aver firmato la scorsa estate un contratto biennale da capogiro per restare in Arabia Saudita , il campione portoghese ha scelto di reinvestire parte del suo impero economico in una delle destinazioni più ambite del Medio Oriente. Un’oasi di lusso a circa 16 miglia dalla costa e a oltre 800 miglia da Riyadh.

Le ville di Cristiano Ronaldo e Georgina sull'isola di Nujuma

Le ville, dal valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro ciascuna, sorgono come un anello sospeso sul mare e portano la firma prestigiosa di Lord Norman Foster, celebre architetto britannico. Una delle residenze dispone di tre camere da letto, pensata per la famiglia, l’altra di due: privacy, comfort e design al massimo livello. Ronaldo e Georgina figurano tra i primissimi proprietari ad aver creduto nel progetto Nujuma, destinato a diventare un punto di riferimento mondiale per il turismo di lusso. L’isola offre servizi esclusivi: campo da golf, ristoranti d’alta cucina e un piano di sviluppo che prevede l’apertura di 11 resort nei prossimi anni. Per arrivarci, si atterra all’aeroporto internazionale del Mar Rosso e poi si prosegue solo via acqua o aria.

L'isola di Nujuma che piace a Cristiano Ronaldo

"È un luogo davvero eccezionale", ha raccontato CR7 alla Saudi Gazette. "Fin dalla prima visita io e Georgina abbiamo sentito un legame profondo con quest’isola e con la sua straordinaria bellezza naturale. Qui troviamo pace e tranquillità". Parole confermate anche da John Pagano, CEO di Red Sea International: "Siamo felici di accogliere Cristiano e Georgina nella comunità di Red Sea Residences". Dalla Champions al deserto, dal Bernabéu al Mar Rosso: Cristiano Ronaldo continua a giocare (e vincere) partite di altissimo livello. Anche fuori dal campo.