Cristiano Ronaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante
Cristiano Ronaldo continua ad investire nel mattone insieme alla futura moglie Georgina Rodriguez. La coppia ha acquistato due lussuose ville su Nujuma, esclusiva isola privata nel cuore del Mar Rosso, accessibile solo via mare o in idrovolante. Dopo aver firmato la scorsa estate un contratto biennale da capogiro per restare in Arabia Saudita, il campione portoghese ha scelto di reinvestire parte del suo impero economico in una delle destinazioni più ambite del Medio Oriente. Un’oasi di lusso a circa 16 miglia dalla costa e a oltre 800 miglia da Riyadh.
Le ville di Cristiano Ronaldo e Georgina sull'isola di Nujuma
Le ville, dal valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro ciascuna, sorgono come un anello sospeso sul mare e portano la firma prestigiosa di Lord Norman Foster, celebre architetto britannico. Una delle residenze dispone di tre camere da letto, pensata per la famiglia, l’altra di due: privacy, comfort e design al massimo livello. Ronaldo e Georgina figurano tra i primissimi proprietari ad aver creduto nel progetto Nujuma, destinato a diventare un punto di riferimento mondiale per il turismo di lusso. L’isola offre servizi esclusivi: campo da golf, ristoranti d’alta cucina e un piano di sviluppo che prevede l’apertura di 11 resort nei prossimi anni. Per arrivarci, si atterra all’aeroporto internazionale del Mar Rosso e poi si prosegue solo via acqua o aria.
L'isola di Nujuma che piace a Cristiano Ronaldo
"È un luogo davvero eccezionale", ha raccontato CR7 alla Saudi Gazette. "Fin dalla prima visita io e Georgina abbiamo sentito un legame profondo con quest’isola e con la sua straordinaria bellezza naturale. Qui troviamo pace e tranquillità". Parole confermate anche da John Pagano, CEO di Red Sea International: "Siamo felici di accogliere Cristiano e Georgina nella comunità di Red Sea Residences". Dalla Champions al deserto, dal Bernabéu al Mar Rosso: Cristiano Ronaldo continua a giocare (e vincere) partite di altissimo livello. Anche fuori dal campo.