mercoledì 7 gennaio 2026
Neymar naviga nel lusso, la foto tra jet privato e una Batmobile scandalizza il web   

Neymar rinnova col Santos e mostra sui social le foto della sua flotta da oltre 50 milioni: Batmobile, jet privato di lusso ed elicottero da superstar
3 min
TagsNeymar

Neymar ha appena rinnovato con il Santos, il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, ma fuori dal campo continua a vivere da autentica superstar globale. Il brasiliano, 33 anni, ha scandalizzato il web mostrando ai suoi oltre 232 milioni di follower su Instagram una flotta da capogiro simbolo di uno stile di vita senza mezze misure.

La Batmobile di Neymar

Nella sua villa di Mangaratiba, a Rio de Janeiro, Neymar ha svelato uno dei suoi pezzi più iconici: una replica fedele della Batmobile utilizzata da Batman nel film DC Comics Il ritorno del cavaliere oscuro. Un bolide unico, valutato circa 1,3 milioni di dollari (più di un milione di euro), che campeggia come un’opera d’arte nel "garage" del numero 10. Un mix di cinema, passione e lusso che racconta bene il personaggio.

Neymar con jet privato ed elicottero

A completare la collezione, il jet privato Dassault Falcon 900LX, con le iniziali di Neymar incise sulla fusoliera. Tre motori, autonomia di 9.000 chilometri, spazio per 14 passeggeri e ambienti da hotel a cinque stelle: salone, camere da letto e sala da pranzo. Valore stimato? Circa 40 milioni di euro.

E non è finita: c’è anche l’ormai celebre elicottero Airbus H145, acquistato per circa 8 milioni. Totale della flotta? Oltre 50 milioni di euro. In campo Neymar riparte dal Santos, ma fuori continua a volare altissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

