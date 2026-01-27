Truffa con l'IA alla mamma dell'ex calciatore Adriano: l'Imperatore lancia l'allarme

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Adriano Leite Ribeiro lancia l'allarme social: la madre dell'Imperatore, ex attaccante di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, è rimasta vittima di una truffa realizzata con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Una persona si è spacciata per l'ex attaccante, riuscendo a convincere la donna a versare oltre 15 mila reais, circa 2.400 euro, su un conto falso. In un video pubblicato online e ripreso dai principali media brasiliani, Adriano ha raccontato minuziosamente l'accaduto: "Ciao a tutti, sono qui per avvisarvi di una cosa molto seria. Mia madre ha appena depositato più di 15 mila reais su un conto che si spacciava per me. Non fatelo, il mio numero è sempre lo stesso".