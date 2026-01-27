Truffa con l'IA alla mamma dell'ex calciatore Adriano: l'Imperatore lancia l'allarme
RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Adriano Leite Ribeiro lancia l'allarme social: la madre dell'Imperatore, ex attaccante di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, è rimasta vittima di una truffa realizzata con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Una persona si è spacciata per l'ex attaccante, riuscendo a convincere la donna a versare oltre 15 mila reais, circa 2.400 euro, su un conto falso. In un video pubblicato online e ripreso dai principali media brasiliani, Adriano ha raccontato minuziosamente l'accaduto: "Ciao a tutti, sono qui per avvisarvi di una cosa molto seria. Mia madre ha appena depositato più di 15 mila reais su un conto che si spacciava per me. Non fatelo, il mio numero è sempre lo stesso".
Il duro avvertimento di Adriano al truffatore: "Restituisci i soldi o verrò a cercarti"
Adriano ha lanciato inoltre un chiaro ed inequivocabile avvertimento al truffatore: "È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza". L'ex calciatore ha fissato un ultimatum - "Vi do 24 ore per restituire il denaro" - invitando poi amici, familiari e follower alla massima prudenza: "Fate attenzione, ci sono molti truffatori in giro ma, quando si tocca la famiglia, è diverso".