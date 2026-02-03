Calcio e sacrifici: "Cinque traslochi in tre anni". La compagna del calciatore non ce la fa più

Il calciomercato invernale è spesso una sliding door decisiva nella carriera di un calciatore. Una chance da cogliere al volo, certo, ma anche un cambio di rotta che non riguarda solo il campo. Dietro una firma e una nuova maglia c’è infatti un mondo che si sposta: casa, famiglia, abitudini. Lo racconta, con ironia e un pizzico di stanchezza, Martina Petrangelo, compagna di Alessandro Mallamo, protagonista dell’ennesimo trasloco legato a un trasferimento di metà stagione. Mallamo, centrocampista classe 1999 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha lasciato da poco il Südtirol per approdare all’Union Brescia, in Serie C . Operazione in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dal campo alla vita quotidiana, il passo è breve: da Bolzano a Brescia, con valigie e scatoloni al seguito.

Calciomercato, lo sfogo della compagna di Mallamo

A svelare il lato meno patinato del calcio ci ha pensato proprio Martina Petrangelo, che su TikTok ha documentato cosa significa, nella pratica, una cessione. "Siamo al quinto trasloco in tre anni: indovinate chi farà gli scatoloni?", scrive con sarcasmo, accompagnando il post a un video girato in bagno, seduta a terra con la figlia mentre seleziona cosa portare via. "È domenica e io sono qui per decidere la roba da portare", afferma, prima di chiudere con una domanda che suona quasi retorica: "Chi farà gli scatoloni, chi li caricherà in macchina e chi dovrà poi disfarli?". Il tutto condito da un sorriso finale e da un semplice "ciao", che dice molto più di mille parole. Nel post, anche una frecciata agli stereotipi: "Chissà che bella vita faccio? Pensate che io sia Alice Campello?". Il video di Martina ha acceso il dibattito sui social. C’è chi ha minimizzato: "Grandi problemi della vita, pensa se dovevi andare a lavorare in fabbrica", e chi invece si è riconosciuto: "Agli occhi di tutti chi lavora nel calcio ha la vita facile, ma nessuno sa quanto sia difficile cambiare casa, regione e amicizie ogni anno".

Alessandro Mallamo, il nuovo volto dell’Union Brescia

Negli ultimi tre anni la carriera di Alessandro Mallamo è stata un continuo viaggiare: dal Bari all’Atalanta U23, quindi il passaggio al Südtirol e ora l’approdo a Brescia. Nato il 22 marzo 1999 a Vizzolo Predabissi, alle porte di Milano, è un centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli nella zona mediana. Cresciuto nei settori giovanili di Monza e Atalanta, ha collezionato diverse presenze con le Nazionali giovanili azzurre dall’Under 16 all’Under 20: 45 apparizioni complessive e un gol in maglia Italia. A livello di club ha esordito in Serie C con il Novara, costruendo poi il suo percorso tra Serie B e C con Juve Stabia, Pordenone, Bari, Atalanta U23 e Südtirol. Il bilancio dice 201 presenze totali, con 9 gol e 9 assist. Da dieci anni è legato a Martina, dalla quale ha avuto la figlia Matilde.