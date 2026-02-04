Corriere dello Sport.it
Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara: il sì, i festeggiamenti e la torta a forma di cuore

Celebrazione a sorpresa per la coppia: la testimonianza sui social
1 min
Zaniolo

Dopo quasi sei anni di relazione intensa, fatta di alti e bassi, Nicolò Zaniolo, oggi all'Udinese, e la compagna Sara Scaperrotta hanno finalmente pronunciato il loro “sì”. La coppia, già genitori di un figlio nato nel 2021 e in attesa del secondo bambino, ha celebrato il matrimonio a sorpresa il 4 febbraio del 2026.

Zaniolo si sposa: matrimonio con la compagna Scaperrotta

La cerimonia, documentata nelle storie Instagram della neosposa, ha incluso un romantico taglio della torta a forma di cuore, con tutta panna, e ha coinciso con il settimo mese di gravidanza di Sara.

 

 

 

