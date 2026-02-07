Messi come un capo di Stato in Ecuador: suite presidenziale e sicurezza militare

Messi in Ecuardor nella suite presidenziale

Il fuoriclasse argentino dormirà nella suite presidenziale dell’Oro Verde Hotel: 156 metri quadrati, soggiorno, sala da pranzo, bagno in marmo e jacuzzi, al costo di 800 dollari a notte (più di 600 euro). Il direttore dell’hotel, Ricardo Ferri, ha precisato che la scelta non è stata richiesta da Messi: "È un ragazzo semplice, amichevole e alla mano, senza particolari esigenze". Anche i pasti seguono una logica sportiva: pesce, pollo, verdure e frutta biologica, senza eccessi. La struttura ha riservato più piani e camere all’Inter Miami, mentre i giocatori possono muoversi grazie a passaggi e finte pareti costruite per evitare contatti con altri ospiti.

Uno schieramento militare per Messi

La sicurezza è il vero colpo d’occhio: 50 agenti privati, supportati dalla Polizia Nazionale, dall’Esercito e da personale del club, controlleranno ogni movimento. A questi si aggiungono 150 agenti del traffico e 40 unità motociclistiche, con percorsi protetti verso lounge, ristorante e sala riunioni. Daniel Molina, CEO di Molinacorp e organizzatore dell’evento, sottolinea: "Le misure di sicurezza saranno al massimo". Per Messi potrebbe essere l’ultima partita in Ecuador, dove ha un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta con la nazionale. L’intero Paese si prepara a salutare il campione con una cornice degna di una leggenda del calcio.