Messi come un capo di Stato in Ecuador: suite presidenziale e sicurezza militare
Leo Messi continua a far parlare di sé durante il tour sudamericano con l’Inter Miami. Dopo la vittoria contro l’Atlético Nacional in Colombia, il club americano si prepara per la terza tappa, il Barcelona Sporting Club di Guayaquil, Ecuador, con una partita presentata dai locali come “La Partita della Storia”. E Messi, che ovunque vada suscita entusiasmo, viene protetto da un dispositivo di sicurezza senza precedenti.
Messi in Ecuardor nella suite presidenziale
Il fuoriclasse argentino dormirà nella suite presidenziale dell’Oro Verde Hotel: 156 metri quadrati, soggiorno, sala da pranzo, bagno in marmo e jacuzzi, al costo di 800 dollari a notte (più di 600 euro). Il direttore dell’hotel, Ricardo Ferri, ha precisato che la scelta non è stata richiesta da Messi: "È un ragazzo semplice, amichevole e alla mano, senza particolari esigenze". Anche i pasti seguono una logica sportiva: pesce, pollo, verdure e frutta biologica, senza eccessi. La struttura ha riservato più piani e camere all’Inter Miami, mentre i giocatori possono muoversi grazie a passaggi e finte pareti costruite per evitare contatti con altri ospiti.
Uno schieramento militare per Messi
La sicurezza è il vero colpo d’occhio: 50 agenti privati, supportati dalla Polizia Nazionale, dall’Esercito e da personale del club, controlleranno ogni movimento. A questi si aggiungono 150 agenti del traffico e 40 unità motociclistiche, con percorsi protetti verso lounge, ristorante e sala riunioni. Daniel Molina, CEO di Molinacorp e organizzatore dell’evento, sottolinea: "Le misure di sicurezza saranno al massimo". Per Messi potrebbe essere l’ultima partita in Ecuador, dove ha un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta con la nazionale. L’intero Paese si prepara a salutare il campione con una cornice degna di una leggenda del calcio.