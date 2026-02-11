Araujo parla dei suoi problemi di salute mentale: "Così l'ansia si è trasformata in depressione"

Araújo: "Ho capito che dovevo alzare la mano e chiedere aiuto"

Araújo ha spiegato: "È stata una combinazione di fattori. Non stavo bene da molto tempo, forse più di un anno e mezzo. Cerchi di essere forte, inizi ad andare avanti, ma sentivo di non stare bene. Non solo a livello sportivo, ma anche familiare e personale. Non mi sentivo me stesso, ed è stato in quel momento che ho capito e ho detto: 'Sta succedendo qualcosa'. Devo alzare la mano e chiedere aiuto. Sono il tipo che tiene tutto per sé, ma è anche necessario capire che ci sono professionisti che possono aiutare, che possono darti gli strumenti per sapere come affrontare certe situazioni. Avevo bisogno di alzare la mano e dire che mi stava succedendo qualcosa per riprendermi".

Barcellona, Araújo e la depressione: "Per prima cosa ho parlato con Deco"

Araújo ha poi aggiunto: "Per un anno e mezzo ho sofferto di ansia e si è trasformata in depressione. E giocavo così. Questo non aiuta, perché in campo non riusciamo a sentirci noi stessi. Conosciamo il nostro valore e il nostro contributo in campo, e quando non mi sentivo bene, sapevo che stava succedendo qualcosa. Quel giorno ho capito che era giunto il momento, che dovevo parlare con i professionisti e con la società perché potessero aiutarmi. Per prima cosa ho parlato con Deco, perché è il direttore sportivo ed è vicino a noi. Gliel'ho detto. All'inizio era un po' sorpreso, perché non è molto comune che un giocatore del Barcellona parli di queste cose, ma ha reagito molto bene. Ha chiamato subito il presidente e l'allenatore. Sono stati incredibili. Sono molto grato a Deco, al presidente, all'allenatore, e anche alle persone che lavorano dietro le quinte, che forse non si vedono: Alejandro, Bojan... che fanno parte della nostra vita quotidiana. Sono stati molto importanti. Fin dall'inizio hanno capito la situazione e il club mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno per recuperare. Questo è dovuto anche alla fiducia che hanno in me come giocatore. L'ha presa molto sul serio. Era arrabbiato per la situazione".

Araújo: "Flick mi ha mandato messaggi dicendomi di stare calmo e di riprendermi"

Totale il sostegno anche da parte dei compagni di squadra e del suo allenatore: "Flick conosce le mie qualità ed era ovvio che non stavo giocando al massimo delle mie potenzialità. Sapeva che qualcosa non andava. Fin dall'inizio mi ha mandato messaggi dicendomi di stare calmo e di riprendermi, che la cosa più importante era superare questa fase. Questo ti dà la tranquillità di recuperare perché sai di avere il sostegno del club".