Il terribile racconto di D'Ambrosio in diretta da Dubai: "Ci sono scoppiati tre droni in testa"
Proseguono le tensioni in Medio oriente dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che hanno portato alla morte dell'Ayatollah Khamenei. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere e ha attaccato con centinaia di droni le basi americane nella penisola araba, ma anche strutture civili: missili in Qatar, a Doha, e anche a Dubai, colpiti hotel di lusso e l'aeroporto. Situazione che ha portato al blocco aereo in quell'area, lasciando bloccati a terra migliaia di persone, tra cui Danilo D'Ambrosio. L'ex Inter e Monza si è ritrovato bloccato nell'area e ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di Sky: "Abbiamo ricevuto tanti alert dai telefonini, in questo momento ci troviamo in casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa. Abbiamo preso l’occorrente dopo che ci hanno consigliato di spostarci da qualche struttura".
D'Ambrosio bloccato a Dubai: "C'è preoccupazione"
D'Ambrosio continua: "Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, ora c’è preoccupazione. Da quello che so, l’aeroporto è stato chiuso. Non c’è allarmismo totale, comunque, ma è preoccupante per chi non è abituato a queste situazioni". Dopo l'intervento ai microfoni dell'emittente, ha voluto tranquillizzare tutti con una storia sul suo profilo Instagram: "Ragazzi stiamo tutti bene, terrorizzati ma bene. Ieri purtroppo hanno abbattuto tre missili praticamente sopra le nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano. Così anche i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico e abbiamo trascorso e abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e e scoppi continui. Aspettiamo solo che ci riportino a casa".