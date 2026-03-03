Spalletti scatenato sui social: canta e balla "Per sempre sì" insieme al figlio di Sal Da Vinci
La canzone di Sal Da Vinci "Per sempre sì" vince il Festival di Sanremo e conquista tutti. Ma proprio tutti. Il successo del cantante napoletano è arrivato, infatti, anche nel mondo del calcio, con prima Simeone che ne ha imitato la coreografia durante un'esultanza e ora con la "performance" a sorpresa di Luciano Spalletti.
Spalletti scatenano sulle note di "Per sempre sì"
In una storia Instagram di Francesco Da Vinci, figlio di Sal anche lui cantante, appare proprio il tecnico della Juve che si scatena: "Saremo io e te, per sempre, legati per la vita...", inizia a cantare, inscenando poi anche un balletto. Sembra proprio che la canzone vincitrice del Festival sia piaciuta al tecnico bianconero, con il video della sua esibizione che è diventato presto virale.