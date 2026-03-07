Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Caos Messi dopo la visita a Trump, Mascherano si giustifica: "Ci avevano detto che..."

L'allenatore dell'Inter Miami è tornato sul disagio provato dal fuoriclasse argentino e dei giocatori quando il presidente degli Stati Uniti ha iniziato a parlare della guerra in Iran
2 min
TagsMascheranoMessitrump

Le immagini di Messi visibilmente a disagio quando il presidente della Casa Bianca, Donald Trump, ha iniziato a parlare della guerra in Iran nel corso della visita dell'Inter Miami alla Casa Bianca hanno fatto il giro del mondo. L'allenatore del club statunitense, Javier Mascherano, ha condiviso le sue riflessioni su un incontro che non è andato come previsto. In conferenza stampa l'ex difensore argentino ha confidato: "Ci avevano detto che la visita sarebbe stata solo per congratularci per il titolo e che avremmo parlato solo di calcio, ma non è andata così... Siamo arrivati ​​presto, abbiamo aspettato, abbiamo visto pochissimo della Casa Bianca e abbiamo incontrato il presidente Trump solo durante la trasmissione televisiva".

Mascherano: "La visita è stata organizzata in un momento diverso da quello attuale"

Mascherano ha ammesso che il contrasto tra il contesto attuale è stato totalmente diverso da quello inizialmente immaginato: "Ne siamo consapevoli... ma la situazione nel mondo, oggi, è diversa da quella che c'era quando la visita è stata organizzata". Mascherano hainfine sottolineato che il protocollo e il rispetto del quadro sportivo rimangono la priorità dei giocatori.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

