Caos Messi dopo la visita a Trump, Mascherano si giustifica: "Ci avevano detto che..."

Le immagini di Messi visibilmente a disagio quando il presidente della Casa Bianca, Donald Trump, ha iniziato a parlare della guerra in Iran nel corso della visita dell'Inter Miami alla Casa Bianca hanno fatto il giro del mondo. L'allenatore del club statunitense, Javier Mascherano, ha condiviso le sue riflessioni su un incontro che non è andato come previsto. In conferenza stampa l'ex difensore argentino ha confidato: "Ci avevano detto che la visita sarebbe stata solo per congratularci per il titolo e che avremmo parlato solo di calcio, ma non è andata così... Siamo arrivati ​​presto, abbiamo aspettato, abbiamo visto pochissimo della Casa Bianca e abbiamo incontrato il presidente Trump solo durante la trasmissione televisiva".