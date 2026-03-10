Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premio Romano Fogli, il 28 marzo la premiazione

Premio Romano Fogli, il 28 marzo la premiazione

Tutti i dettagli sull'evento che si terrà a Pontedera
5 min
TagsPremio Romano Fogli

Il Premio Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali" nasce con l’intento di onorare la figura di Romano Fogli, calciatore italiano noto per la sua eleganza tecnica, il suo stile sobrio e la sua condotta esemplare dentro e fuori dal campo. Quest'anno ci sarà la terza edizione del premio: appuntamento, con la conduzione di Jacopo Volpi, alle 16 del 28 marzo all'Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera.

Campione d’Europa e del Mondo con il Milan nel 1969 e Campione d’Italia con il Bologna nel 1964, Azzurro ai Mondiali del 1966, Fogli ha rappresentato per generazioni un modello di sportività e correttezza. L’idea del premio prende forma dopo la sua scomparsa dalla famiglia che desiderava preservarne l’eredità morale. L’obiettivo è valorizzare atleti, dirigenti e figure del mondo sportivo che incarnano i valori che Fogli ha sempre rappresentato: classe, lealtà, rispetto dell’avversario e dedizione.

Finalità e valori

Il premio si fonda su quattro pilastri:

  • Classe: intesa come stile di gioco, eleganza nei gesti tecnici e capacità di elevare il livello dello sport.
  • Lealtà: rispetto delle regole, dell’avversario e del pubblico.
  • Umanità: attenzione alle relazioni, comportamento esemplare, disponibilità verso i più giovani.
  • Memoria: mantenere vivo il ricordo di Romano Fogli e del suo contributo al calcio italiano.

Le prime edizioni 

Le prime due edizioni del premio, che è itinerante in provincia di Pisa, si sono svolte in contesti diversi ma decisamente suggestivi, il teatro di Santa Maria a Monte e l’auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana, con cerimonie che coinvolgono ex calciatori, rappresentanti delle società sportive e amministrazioni locali. I riconoscimenti vengono assegnati a figure che si sono distinte per carriera, comportamento e impatto positivo sul mondo del calcio. Tra i premiati figurano atleti e dirigenti che hanno condiviso con Fogli un percorso professionale o che ne incarnano i valori. Le cerimonie assumono presto un carattere comunitario, diventando un momento di incontro tra generazioni di sportivi.

Crescita e consolidamento

Con il passare degli anni, il Premio Romano Fogli acquisisce maggiore visibilità, anche grazie al coinvolgimento di associazioni sportive, enti locali e realtà culturali. La narrazione attorno al premio si arricchisce di testimonianze, aneddoti e ricordi che contribuiscono a consolidarne l’identità. La scelta dei premiati si amplia, includendo non solo calciatori ma anche allenatori, dirigenti, arbitri e figure che hanno contribuito allo sport con integrità e passione. Il premio diventa così un riconoscimento trasversale, capace di valorizzare l’intero ecosistema calcistico.

L’Eredità di Romano Fogli

Il premio rappresenta oggi un tassello fondamentale nella costruzione della memoria sportiva legata a Romano Fogli. Attraverso le storie dei premiati, si rinnova ogni anno il messaggio di uno sport vissuto con eleganza, rispetto e senso di responsabilità. L’iniziativa contribuisce inoltre a diffondere una cultura sportiva che mette al centro i valori umani, ricordando che il calcio non è solo competizione, ma anche educazione, comunità e crescita personale.

Prospettive future

Il Premio Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali" continua a evolversi e, con la terza edizione, coinvolgerà un altro luogo suggestivo e ricco di storia come l’Auditorium della Fondazione Piaggio di Pontedera. L'obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di rafforzare il legame tra memoria storica e presente.

Tra le prospettive future figurano:

  • Collaborazioni con scuole calcio e settori giovanili.
  • Eventi dedicati alla formazione etica nello sport.
  • Raccolta e valorizzazione di testimonianze e materiali d’archivio.

Il premio si conferma così non solo come celebrazione di una figura straordinaria, ma come strumento vivo di promozione dei valori che rendono lo sport un patrimonio condiviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

Da non perdere

Premio Ciotti 2025, le parole di Marotta e CozzoliA De Gea il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS