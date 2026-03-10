Premio Romano Fogli, il 28 marzo la premiazione

Il Premio Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali" nasce con l’intento di onorare la figura di Romano Fogli , calciatore italiano noto per la sua eleganza tecnica, il suo stile sobrio e la sua condotta esemplare dentro e fuori dal campo. Quest'anno ci sarà la terza edizione del premio: appuntamento, con la conduzione di Jacopo Volpi, alle 16 del 28 marzo all'Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera.

Campione d’Europa e del Mondo con il Milan nel 1969 e Campione d’Italia con il Bologna nel 1964, Azzurro ai Mondiali del 1966, Fogli ha rappresentato per generazioni un modello di sportività e correttezza. L’idea del premio prende forma dopo la sua scomparsa dalla famiglia che desiderava preservarne l’eredità morale. L’obiettivo è valorizzare atleti, dirigenti e figure del mondo sportivo che incarnano i valori che Fogli ha sempre rappresentato: classe, lealtà, rispetto dell’avversario e dedizione.

Finalità e valori

Il premio si fonda su quattro pilastri:

Classe: intesa come stile di gioco, eleganza nei gesti tecnici e capacità di elevare il livello dello sport.

intesa come stile di gioco, eleganza nei gesti tecnici e capacità di elevare il livello dello sport. Lealtà: rispetto delle regole, dell’avversario e del pubblico.

rispetto delle regole, dell’avversario e del pubblico. Umanità: attenzione alle relazioni, comportamento esemplare, disponibilità verso i più giovani.

attenzione alle relazioni, comportamento esemplare, disponibilità verso i più giovani. Memoria: mantenere vivo il ricordo di Romano Fogli e del suo contributo al calcio italiano.

Le prime edizioni

Le prime due edizioni del premio, che è itinerante in provincia di Pisa, si sono svolte in contesti diversi ma decisamente suggestivi, il teatro di Santa Maria a Monte e l’auditorium dell'Opera della Primaziale Pisana, con cerimonie che coinvolgono ex calciatori, rappresentanti delle società sportive e amministrazioni locali. I riconoscimenti vengono assegnati a figure che si sono distinte per carriera, comportamento e impatto positivo sul mondo del calcio. Tra i premiati figurano atleti e dirigenti che hanno condiviso con Fogli un percorso professionale o che ne incarnano i valori. Le cerimonie assumono presto un carattere comunitario, diventando un momento di incontro tra generazioni di sportivi.

Crescita e consolidamento

Con il passare degli anni, il Premio Romano Fogli acquisisce maggiore visibilità, anche grazie al coinvolgimento di associazioni sportive, enti locali e realtà culturali. La narrazione attorno al premio si arricchisce di testimonianze, aneddoti e ricordi che contribuiscono a consolidarne l’identità. La scelta dei premiati si amplia, includendo non solo calciatori ma anche allenatori, dirigenti, arbitri e figure che hanno contribuito allo sport con integrità e passione. Il premio diventa così un riconoscimento trasversale, capace di valorizzare l’intero ecosistema calcistico.

L’Eredità di Romano Fogli

Il premio rappresenta oggi un tassello fondamentale nella costruzione della memoria sportiva legata a Romano Fogli. Attraverso le storie dei premiati, si rinnova ogni anno il messaggio di uno sport vissuto con eleganza, rispetto e senso di responsabilità. L’iniziativa contribuisce inoltre a diffondere una cultura sportiva che mette al centro i valori umani, ricordando che il calcio non è solo competizione, ma anche educazione, comunità e crescita personale.

Prospettive future

Il Premio Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali" continua a evolversi e, con la terza edizione, coinvolgerà un altro luogo suggestivo e ricco di storia come l’Auditorium della Fondazione Piaggio di Pontedera. L'obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di rafforzare il legame tra memoria storica e presente.

Tra le prospettive future figurano:

Collaborazioni con scuole calcio e settori giovanili.

Eventi dedicati alla formazione etica nello sport.

Raccolta e valorizzazione di testimonianze e materiali d’archivio.

Il premio si conferma così non solo come celebrazione di una figura straordinaria, ma come strumento vivo di promozione dei valori che rendono lo sport un patrimonio condiviso.