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martedì 28 aprile 2026
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Totti per la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: il messaggio dell'ex capitano della Roma

Francesco, ambasciatore e testimonial del nuovo spot di Cofra, rinnova il proprio impegno su un tema particolarmente delicato
3 min
TagsTottiGiornata mondiale sicurezza lavoro

BARLETTA - In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, Francesco Totti, ambasciatore e testimonial del nuovo spot di Cofra, rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Attraverso un messaggio chiaro e responsabile, Totti sottolinea come la prevenzione e l’utilizzo di dispositivi di protezione adeguati rappresentino elementi imprescindibili per la tutela dei lavoratori.

Le parole di Totti: "La sicurezza è essenziale"

"La sicurezza è un valore fondamentale che deve accompagnare ogni attività lavorativa. Così come nello sport la preparazione e l’equipaggiamento adeguato sono essenziali, anche nel lavoro è necessario affidarsi a strumenti e materiali certificati, in grado di garantire la massima protezione", dichiara Francesco Totti. In questo contesto, Cofra conferma il proprio ruolo di riferimento nella progettazione e promozione di dispositivi di protezione individuale, contribuendo attivamente alla diffusione di una cultura della sicurezza basata su qualità, innovazione e conformità agli standard normativi. La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenta un’importante occasione di riflessione condivisa tra istituzioni, imprese e lavoratori, con l’obiettivo di promuovere ambienti professionali sempre più sicuri e consapevoli. 

Il coinvolgimento di una figura di grande credibilità e riconoscibilità come Francesco Totti rafforza ulteriormente il messaggio: investire nella sicurezza significa tutelare il valore più importante, quello della persona. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo, ma una responsabilità condivisa.

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