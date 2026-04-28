Totti per la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro: il messaggio dell'ex capitano della Roma

Le parole di Totti: "La sicurezza è essenziale"

"La sicurezza è un valore fondamentale che deve accompagnare ogni attività lavorativa. Così come nello sport la preparazione e l’equipaggiamento adeguato sono essenziali, anche nel lavoro è necessario affidarsi a strumenti e materiali certificati, in grado di garantire la massima protezione", dichiara Francesco Totti. In questo contesto, Cofra conferma il proprio ruolo di riferimento nella progettazione e promozione di dispositivi di protezione individuale, contribuendo attivamente alla diffusione di una cultura della sicurezza basata su qualità, innovazione e conformità agli standard normativi. La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenta un’importante occasione di riflessione condivisa tra istituzioni, imprese e lavoratori, con l’obiettivo di promuovere ambienti professionali sempre più sicuri e consapevoli.

Il coinvolgimento di una figura di grande credibilità e riconoscibilità come Francesco Totti rafforza ulteriormente il messaggio: investire nella sicurezza significa tutelare il valore più importante, quello della persona. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo, ma una responsabilità condivisa.