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mercoledì 10 giugno 2026
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El Shaarawy e Ludovica Pagani trasformano il loro matrimonio in un gesto di solidarietà: l'iniziativa

Gli sposi hanno deciso di sostenere un progetto dedicato al supporto psicologico dei bambini in cura oncologica promosso dall’Associazione Andrea Tudisco ODV di Roma
3 min
TagsEl Shaarawypagani

Dopo aver celebrato nelle scorse settimane la loro cerimonia civile, Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno scelto di condividere il percorso del loro matrimonio sostenendo un progetto dedicato al supporto psicologico dei bambini in cura oncologica e delle loro famiglie promosso dall’Associazione Andrea Tudisco ODV di Roma

Al posto dei tradizionali regali di nozze, gli sposi hanno deciso di invitare amici e ospiti a contribuire a un’iniziativa solidale capace di offrire ascolto, vicinanza e sostegno emotivo a famiglie che affrontano momenti di grande fragilità. L’Associazione Andrea Tudisco, attiva da oltre vent’anni, ospita gratuitamente bambini affetti da gravi patologie e i loro familiari presso le proprie case di accoglienza, garantendo assistenza, ospitalità e percorsi di supporto psicologico continuativo

El Shaarawy e Pagani: "Condividiamo la nostra gioia con chi sta vivendo un momento difficile"

Abbiamo riflettuto a lungo su ciò che fosse davvero importante per noi nel giorno più bello della nostra vita”, spiegano Stephan e Ludovica. “Desideravamo che questa gioia potesse essere condivisa anche con chi sta vivendo un momento difficile. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto che potesse avere un impatto concreto e duraturo nel tempo” 

La raccolta fondi contribuirà a finanziare sedute di supporto psicologico rivolte ai bambini e alle loro famiglie durante tutte le fasi della malattia e del percorso terapeutico. La scelta assume un significato ancora più profondo in un momento di cambiamento personale e professionale per Stephan El Shaarawy, che ha recentemente concluso il suo percorso con l’AS Roma dopo anni vissuti con grande legame umano e sportivo con la città e i suoi tifosi. 

Gli sposi seguiranno personalmente gli sviluppi del progetto sostenuto, con l’obiettivo di accompagnarne nel tempo la crescita e l’impatto concreto sulle famiglie coinvolte. 

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