C'è un ex portiere del Napoli a Temptation Island: chi è il calciatore che ha giocato anche con Insigne e Cavani

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island c’è anche un ex Napoli . Si tratta di Diamante Crispino , portiere classe 1994 cresciuto nel settore giovanile del club e oggi tra i concorrenti del reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Bernadette . La coppia, legata da ben sedici anni, ha deciso di mettersi alla prova nel programma per affrontare una situazione che si trascina da tempo.

Un ex portiere del Napoli a Temptation Island

È stata Bernadette a scrivere alla redazione, stanca di attendere una svolta nel loro rapporto. "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro. Mi aspetto che si decida a fare questo passo, altrimenti saremo costretti a separarci", ha spiegato. Per Crispino si tratta di una sfida completamente diversa rispetto a quelle vissute sui campi da calcio. Dopo aver mosso i primi passi nel vivaio azzurro, nella stagione 2013-2014 venne aggregato alla prima squadra guidata da Rafa Benitez, condividendo lo spogliatoio con campioni come Gonzalo Higuain, Marek Hamsik e Pepe Reina nell'annata conclusa con la vittoria della Coppa Italia.

Serie D, Serie C e... Temptation Island

Successivamente il portiere campano ha proseguito la sua carriera tra Serie C e Serie D, vestendo le maglie di diversi club italiani, tra cui Como, Siracusa, Bisceglie, Virtus Francavilla e Casertana. Ora, però, l'attenzione è tutta sulla sua storia d'amore con Bernadette. Lo stesso Crispino ha ammesso di attraversare un momento di riflessione personale e considera il percorso nel villaggio come l'occasione giusta per capire quale direzione dare al loro futuro. I 21 giorni di permanenza nel programma potrebbero infatti rivelarsi decisivi per una relazione che dura da oltre metà della loro vita.