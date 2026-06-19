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C'è un ex portiere del Napoli a Temptation Island: chi è il calciatore che ha giocato anche con Insigne e Cavani

Cresciuto nel settore giovanile del club, l'ex estremo difensore partenopeo parteciperà al programma tv insieme alla sua fidanzata
3 min
TagscrispinonapoliTemptation Island

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island c’è anche un ex Napoli. Si tratta di Diamante Crispino, portiere classe 1994 cresciuto nel settore giovanile del club e oggi tra i concorrenti del reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Bernadette. La coppia, legata da ben sedici anni, ha deciso di mettersi alla prova nel programma per affrontare una situazione che si trascina da tempo.

Un ex portiere del Napoli a Temptation Island

È stata Bernadette a scrivere alla redazione, stanca di attendere una svolta nel loro rapporto. "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro. Mi aspetto che si decida a fare questo passo, altrimenti saremo costretti a separarci", ha spiegato. Per Crispino si tratta di una sfida completamente diversa rispetto a quelle vissute sui campi da calcio. Dopo aver mosso i primi passi nel vivaio azzurro, nella stagione 2013-2014 venne aggregato alla prima squadra guidata da Rafa Benitez, condividendo lo spogliatoio con campioni come Gonzalo Higuain, Marek Hamsik e Pepe Reina nell'annata conclusa con la vittoria della Coppa Italia.

 

Serie D, Serie C e... Temptation Island

Successivamente il portiere campano ha proseguito la sua carriera tra Serie C e Serie D, vestendo le maglie di diversi club italiani, tra cui Como, Siracusa, Bisceglie, Virtus Francavilla e Casertana. Ora, però, l'attenzione è tutta sulla sua storia d'amore con Bernadette. Lo stesso Crispino ha ammesso di attraversare un momento di riflessione personale e considera il percorso nel villaggio come l'occasione giusta per capire quale direzione dare al loro futuro. I 21 giorni di permanenza nel programma potrebbero infatti rivelarsi decisivi per una relazione che dura da oltre metà della loro vita.

 

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