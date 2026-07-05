Gianfranco Zola compie 60 anni: la Sardegna e non solo fa festa

Sessant’anni in bella grafia. In campo e fuori. Dalla porta disegnata con la calce su un muro della periferia di Oliena , teatro di diecimila pallonate, al Cavalierato datogli da Sergio Mattarella . Gianfranco Zola , gol e talento. Più umiltà, fair play e portamento. Dribbling, fierezza e fantasia di una volta. Festeggiati nella sua Sardegna, con, in diretta e su clip, centinaia di auguri dai tanti che lo stimano.

Zola compie 60 anni: quanti auguri!

«Eri un ragazzino, ti sei fatto uomo. Ehi Magic box, visto che sei un po’ smemorato, ricorda che oggi compi gli anni!» sfottono Carlo Cudicini, Gigi Casiraghi e Andrea Carnevale. «Baronetto, auguri!» dettano Roberto Di Matteo, Leonardo Pavoletti e Renato Copparoni. Da remoto parole al miele da Robert Acquafresca, Mauro Esposito, Bruno Giordano e David Suazo. Parata di attaccanti. Con applausi, baci, pacche. E tanti ricordi. «Ma sono sessanta o settanta? Oltre al campione, gli auguri sono anche alla persona eccezionale che sei!» scherzano da Roma Paulo Roberto Falcao, Marco Tardelli, Ciccio Graziani e Simona Rolandi. Da urlo il video di Didier Drogba che gli canta il coretto dei tifosi dei Blues e ricorda doti tecniche e umane.

Zola, i baci ai figlia Andrea, Martina e Samuele, il lungo abbraccio alla moglie Franca

E il sessantenne? Se la gode con un filo di imbarazzo tipico delle uscite pubbliche. Il bacio ai figli Andrea, Martina e Samuele, il lungo abbraccio alla moglie Franca, affascinante e concreta regina di una serata da cornice. Al party ci sono anche il presidente della Lega calcio, Ezio Simonelli, l’ex capitano del Chelsea, Dennis Wise, lo storico avvocato e procuratore Fulvio Marrucco. Struggenti, per stare alla leggenda nata a Londra, i videoauguri di Peter Gabriel. Così come l’affetto di Paolo Fresu. Il jazzista ha dedicato al festeggiato una breve ballata con la tromba: da pelle d’oca! «Sesi unu pizzinnu», sei un bambino, è l’sms del cabarettista Benito Urgu. A ruota gli omaggi di Lorenzo Minotti, Beppe Bergomi e Walter Zenga, della stampa sportiva con il presidente Ussi, Gianfranco Coppola. Dalla Sardegna lo incensano la governatrice Alessandra Todde («Auguri a un grande. Dobbiamo incontrarci!»), il parlamentare nuorese Pietro Pittalis («Sei il nostro orgoglio!»), il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi: «Siamo imbattuti a padel! Auguri, caro!».

Zola, amici e conoscenti lo travolgono mentre il cannonau Nepente scorre leggero

Amici e conoscenti lo travolgono. Si brinda. Il cannonau Nepente, citato anche da Gabriele d’Annunzio, scorre leggero. Anche la luna strizza l’occhio al Baronetto. Scorrono i gol. C’è quello di tacco al Norwich, all’Inghilterra con l’Italia a Wembley da fresco ingaggio del Chelsea, all’incornata che beffa Buffon, Zebinà e Thuram, all’ultimo in carriera, sempre alla Juve, con Zambrotta sbigottito. Flash indelebili. Lui, in perfetta forma, tra i giri per l’Italia, con la sua Riforma per la Lega di C, il golf e la solidarietà, scarta regali e stringe mani. «Onorato di essere stato il tuo capitano alla Torres, quarant’anni fa. Sei un esempio!» dice Roberto Ennas.

Lo salutano gli ex Virgilio Perra, Paolo Demarcus, Sergio Dossena, Walter Tolu e Sergio Pinna: l’hanno svezzato in campo, tra Nuoro e Sassari. La festa scivola solenne e brillante, come merita il gigante isolano. Musica dal vivo, maxi schermo per i Mondiali, prato verde, tavole imbandite, tra tipicità locali e servizio impeccabile. «No, non me l’aspettavo. Sono grato a mia moglie e ai miei figli. Le attenzioni degli amici? Spero di meritarle» dice con un filo di voce GF10. La maglia 10 e le punizioni a giro sono in archivio. Ma per un calcio che non si scorda da remoto chattano bomber doc come Andrij Shevchenko e Antonio Careca: «Gianfranco, meriti tutto. Ti vogliamo tanto bene. Auguri e baci».