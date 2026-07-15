Haaland a Taormina, il sindaco De Luca lo accoglie con una battuta: "Erling, il vero bomber sono io"

TAORMINA - Gli occhi del mondo del calcio e della moda sono puntati sulla Villa Comunale di Taormina. Sì, perché nella suggestiva location siciliana è andato in scena un divertente quanto inedito incontro. I due protagonisti? Il sindaco Cateno De Luca ed Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, grande ospite degli eventi targati Dolce&Gabbana in Sicilia. Il primo cittadino di Taormina ha accolto ieri sera (martedì 14 luglio) il bomber dei 'Citizens' che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sull'Isola per smaltire la rabbia dopo l'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali per mano dell'Inghilterra.