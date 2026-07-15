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Haaland a Taormina, il sindaco De Luca lo accoglie con una battuta: "Erling, il vero bomber sono io"

L'attaccante norvegese, in Sicilia per un evento di Dolce&Gabbana e qualche giorno di vacanza dopo la delusione ai Mondiali, incontra il primo cittadino taorminese: social scatenati
2 min
TagsHaalandsindacoTaormina

TAORMINA - Gli occhi del mondo del calcio e della moda sono puntati sulla Villa Comunale di Taormina. Sì, perché nella suggestiva location siciliana è andato in scena un divertente quanto inedito incontro. I due protagonisti? Il sindaco Cateno De Luca ed Erling Haaland, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, grande ospite degli eventi targati Dolce&Gabbana in Sicilia. Il primo cittadino di Taormina ha accolto ieri sera (martedì 14 luglio) il bomber dei 'Citizens' che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sull'Isola per smaltire la rabbia dopo l'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali per mano dell'Inghilterra.

De Luca accoglie Haaland a Taormina: "Erling, il vero bomber sono io". Social scatenati

Lo stesso De Luca ha raccontato sui propri profili social l'incontro con Haaland con tanto di foto e commento ironico: "Qui, mentre questa sera a Taormina spiegavano all'attaccante norvegese Erling Haaland che in Italia il vero bomber sono io". L'incontro ha suscitato le divertite reazioni dei follower di De Luca: "Il multiverso", scrive Roby che non crede ai suoi occhi mentre Salvatore gli dà un consiglio: "Devi offrirgli una granita!".

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