Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposeranno questo fine settimana: l'indiscrezione sul matrimonio
Il giorno del sì è finalmente arrivato e manca davvero pochissimo. Cristiano Ronaldo sposerà Georgina Rodriguez questo fine settimana a Madeira. Sembra proprio che sabato 8 agosto il fuoriclasse portoghese convolerà a nozze con la madre di due dei suoi cinque figli dopo 10 anni di fidanzamento: i due si sono conosciuti nel 2016 in un negozio Gucci di Madrid e l'11 agosto del 2025 hanno annunciato pubblicamente il loro fidanzamento, mostrando sui social un anello con un enorme diamante centrale (tra i 25 e i 40 carati) e un valore stimato tra i 2 e i 6 milioni di euro. La coppia non ha confermato ufficialmente la data ma secondo quanto riportato dal The Sun, la cerimonia si preannuncia lussuosissima e blindatissima nell'isola portoghese dove è appunto nato e cresciuto CR7.
Matrimonio Ronaldo-Georgina: tutti i dettagli
La coppia non ha confermato ufficialmente la data ma secondo quanto riportato dal The Sun, la cerimonia si preannuncia lussuosissima e blindatissima nell'isola portoghese dove è appunto nato CR7. La cerimonia religiosa si svolgerà sabato alle 15 nella Cattedrale di Funchal, una delle chiese storiche più iconiche di Madeira. Mentre i festeggiamenti si svolgeranno nell'esclusivo Savoy Palace Hotel, hotel a cinque, con un ricevimento da Mille e una Notte. Le misure di sicurezza sarebbero già scattate: due interi piani della struttura e diverse aree bar risulterebbero inutilizzabili per gli altri ospiti della struttura durante l'intero weekend dell'8 e 9 agosto per garantire la privacy dell'evento. Poi una volta marito e moglie partiranno di nuovo, questa volta da soli per la luna di miele, dopo la vacanza a Maiorca conclusa pochi giorni fa insieme a Cristiano Junior.
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