Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposeranno questo fine settimana: l'indiscrezione sul matrimonio

Il giorno del sì è finalmente arrivato e manca davvero pochissimo. Cristiano Ronaldo sposerà Georgina Rodriguez questo fine settimana a Madeira. Sembra proprio che sabato 8 agosto il fuoriclasse portoghese convolerà a nozze con la madre di due dei suoi cinque figli dopo 10 anni di fidanzamento: i due si sono conosciuti nel 2016 in un negozio Gucci di Madrid e l'11 agosto del 2025 hanno annunciato pubblicamente il loro fidanzamento, mostrando sui social un anello con un enorme diamante centrale (tra i 25 e i 40 carati) e un valore stimato tra i 2 e i 6 milioni di euro. La coppia non ha confermato ufficialmente la data ma secondo quanto riportato dal The Sun, la cerimonia si preannuncia lussuosissima e blindatissima nell'isola portoghese dove è appunto nato e cresciuto CR7.